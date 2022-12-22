Путін уже зазнав провалу, українці його не сприймають - Байден

Президент США Джо Байден наголосив, що російський диктатор Володимир Путін уже зазнав поразки у війні проти України.

Про це він сказав 21 грудня під час спільної пресконференції з Джо Байденом у Білому домі.

"Він зазнає провалу. Він вже його зазнав, бо він знає, що він не може окупувати Україну. Українці не сприймуть його – і він це знає. Важливо, щоби він і всі інші бачили, що ми об'єднані в тому, що Путін не досягне успіху", - сказав Байден.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня приїхав до США з офіційним візитом. Там він зустрівся з американським лідером Джо Байденом та обговорив підтримку США України. Володимир Зеленський наголосив, що стосунки України та США вийшли на новий рівень.

Президент США Джо Байден заявив, що американський народ буде стояти поряд з українцями до перемоги у війні.

Також український лідер виступить у Конгресі США та звернеться до американського народу.

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