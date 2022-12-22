Путин уже потерпел провал, украинцы его не воспринимают — Байден

Байден подчеркнул, что украинцы не воспринимают Путина.
Президент США Джо Байден подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин уже потерпел поражение в войне против Украины.
Об этом он сказал 21 декабря во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом в Белом доме.
"Он испытывает провал. Он уже его испытал, потому что он знает, что он не может оккупировать Украину. Украинцы не воспримут его – и он это знает. Важно, чтобы он и все остальные видели, что мы объединены в том, что Путин не добьется успеха", — сказал Байден.
Визит Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря приехал в США с официальным визитом. Там он встретился с американским лидером Джо Байденом и обсудил поддержку США. Владимир Зеленский подчеркнул, что отношения Украины и США вышли на новый уровень.
Президент США Джо Байден заявил, что американский народ будет стоять рядом с украинцами до победы в войне.
Также украинский лидер выступит в Конгрессе США и обратится к американскому народу.
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