Прийдешній 2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а Росії - трансфер влади - Буданов

У який бік буде цей трансфер влади: до реваншистів чи більш лояльних представників, покаже час, зазначив керівник ГУР.

Прийдешній 2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а Росії - трансфер влади.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв`ю під час інформаційного телемарафону.

"Радість і перемогу, ось що він нам принесе... Як мінімум, я на це сподіваюсь", - сказав Буданов.

Керівник ГУР підкреслив, що своєю чергою російське керівництво чекатиме трансфер влади. "У який бік - до реваншистів чи більш лояльних представників - покаже час", - зазначив він.

Нагадаэмо, Кирило Буданов повідомив, що російська армія своїми обстрілами майже повністю зруйнувала місто Бахмут у Донецькій області.

Ситуація на фронті зайшла у глухий кут - Буданов

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