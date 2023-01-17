Мешканців Рівненщини попередили про небезпеку через авіанавчання Росії та Білорусі

Очільник обласної військової адміністрації попередив, що один із тренувальних польотів може стати не тренувальним.

Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль попереджає, що авіанавчання у Білорусі вплинуть на ритм життя всієї України, і що один із таких тренувальних польотів може стати не тренувальним.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми очікуємо, що ці авіанавчання вплинуть на ритм життя області та країни. При кожному зльоті стратегічного винищувача та бомбардувальника ми змушені мати повітряну тривогу. Вчора таких не було. За нашою інформацією, в повітряний простір ця техніка не підіймалась. Вчора день був спокійний. Побачимо, як буде далі. Закликаю населення не бути байдужими і не ігнорувати ці сигнали тривоги. Один із таких тренувальних польотів може стати не тренувальним – треба це розуміти. Сотні тривог, які вже були не мають нас розслабити та знівелювати нашу увагу", - наголосив Коваль.

Нагадаємо, очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль наголосив, що північ області перетвориться на "криваві" болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі.

У Білорусі стартували спільні військові навчання з Росією

Від понеділка, 16 січня, поблизу українського кордону стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів ЗС Республіки Білорусь та Російської Федерації, які входять до регіонального угруповання військ.

Росія продовжує перекидати авіацію до Білорусі. За даними моніторингової групи "Беларуські Гаюн", станом на 15 січня на військовий аеродром у Барановичах із РФ прилетіли щонайменше 8 винищувачів ВКС РФ.

У Генштабі ЗСУ заявили, що зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі. А під виглядом проведення спільних навчань Росія нарощує авіаційну компоненту в Білорусі.

У Держприкордонслужбі розповіли, що на території Білорусі перебуває 11 тисяч російських військових, але ця кількість постійно змінюється через ротацію у ЗС РФ.

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