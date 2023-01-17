Жителей Ровенской области предупредили об опасности из-за авиаучений России и Беларуси

Глава областной военной администрации предупредил, что один из тренировочных полетов может стать не тренировочным.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль предупреждает, что авиаучения в Беларуси повлияет на ритм жизни всей Украины, и что один из таких тренировочных полетов может стать нетренировочным.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы ожидаем, что эти авиаучения повлияют на ритм жизни области и страны. При каждом взлете стратегического истребителя и бомбардировщика мы вынуждены иметь воздушную тревогу. Вчера таких не было. По нашей информации, в воздушное пространство эта техника не поднималась. Вчера день был спокойный. Посмотрим, как будет дальше. Призываю население не быть равнодушными и не игнорировать эти сигналы тревоги. Один из таких тренировочных полетов может стать нетренировочным – надо это понимать", - подчеркнул Коваль.

Напомним, глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль подчеркнул, что север области превратится в "кровавые" болота, если Россия откроет еще один фронт со стороны Беларуси.

В Беларуси стартовали совместные военные учения с Россией

С понедельника, 16 января, вблизи украинской границы стартовало совместное лётно-тактическое обучение авиационных подразделений ВС Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в региональную группировку войск.

Россия продолжает перекидывать авиацию в Беларусь и. По данным мониторинговой группы "Белорусские Гаюн", по состоянию на 15 января на военный аэродром в Барановичах из РФ прилетели по меньшей мере 8 истребителей ВКС РФ.

В Генштабе ВСУ заявили, что растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применения дронов-камикадзе по территории Украины из воздушного пространства Беларуси. Под видом проведения совместных учений Россия наращивает авиационную компоненту в Беларуси.

В Госпогранслужбе рассказали, что на территории Беларуси находится 11 тысяч российских военных, но это количество постоянно меняется из-за ротации у ВС РФ.

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