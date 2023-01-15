"Поліський котел": у Рівненській ОВА розповіли про підготовку до можливого вторгнення

У Рівненській ОВА пояснили, чи готова область до можливого нападу ворога з боку Білорусі.

Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль наголосив, що північ області перетвориться на "криваві" болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Так, за його словами, на півночі області активно будують інженерні та фортифікаційні споруди та протитанкові рови.

"Усі 229 спільних кілометрів із Республікою Білорусь зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб нашого регіону. Якщо влада Білорусі дозволить їм розпочати наступ", - зазначив він.

Віталій Коваль також зазначив, що місцеві жителі щодня, як добровольці, приходять копати рови проти танків, допомагають робити відповідні огорожі та фортифікаційні споруди.

"Вважайте – це ще одна армія. Люди готові захищати свою територію. Історично північ Рівненщини - це край партизанської слави. Тут завжди був сильний рух опору. Їх не змогла схилити ні фашистська Німеччина, ні все забороняюча і контролююча радянська влада. Тут живуть люди, які нікому не дозволять прийти до їхніх будинків, образити їхніх дітей, дружин та матерів", - зазначив він.

До охорони кордону також долучені Збройні сили України, територіальна оборона, прикордонні війська, добровольчі формування, які щоденно проходять бойові злагодження, відточують навички стрільби, тактику та стратегію війни в умовах їхніх територій.

Крім того, додав він, у регіоні заміновано весь прикордонний периметр.

"До того ж північ Рівненської області – це суцільні ліси і болота. Тільки безумець наважиться полізти в цей, як ми називаємо, Поліський котел. Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі", - резюмував очільник ОВА.

Загроза повторного наступу з боку Білорусі

Останніми тижнями у Білорусі фіксують активне прибуття російських військових та техніки.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний напередодні повідомив, що Росія накопичує ресурси та мобілізованих, щоб здійснити повторний наступ на Україну. Під загрозою знову може бути Київ.

Очільник розвідки України Кирило Буданов вважає, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко боїться безпосередньо вступати у війну проти України і не допустить цього.

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що Білорусь наразі не становить безпосередньої загрози для України, водночас Сили оборони поступово збільшують свої оборонні спроможності на кордоні.

Читайте також: