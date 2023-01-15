Росія може здійснювати масовані ракетні удари по Україні кожні два-три тижні – Черник

Ракетний потенціал Росії вичерпується, проте окупанти почали застосовувати ракети інших типів.

Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Петро Черник.

"Попри те, що стратегічний неядерний потенціал Російської Федерації таки доволі сильно понижений, вони використали до 80%, подекуди, до 90% усіх ракет, які мали на початок цієї війни, а це у межах 7 тисяч усіх класів, від Х-101 до "Точки У", але, на жаль, ті самі Х-101 і "Калібри" росіяни можуть виготовляти до 40 ракет на місяць. Отже видихати нам не доводиться, у проміжку від двох до трьох тижнів вони такий боєкомплект можуть накопичувати, і Україна далі загрожують ракетні обстріли", - попередив експерт.

Військовий експерт також зазначив, що росіяни перевели ракети С-300 і С-400 "Тріумф" у режим "поверхня-поверхня", а ці ракети, особливо "Тріумф", є певні модифікації, можуть завдавати ударів навіть до 380 км.

"Це доволі високошвидкісна ракета, деякі її комплектації мають швидкість до 9000 км/год. І якщо ціль, яку атакують росіяни, розташована на відстані до 200 км, то ракета перебуває у повітрі трохи більше, ніж 1 хв, і її важко перехопити. Запас ракет С-300 у Росії майже 7 тисяч, вони все це почали використовувати. Але це все є ознакою того, що будувати повноцінні ракети, як от Х-22, вони вже ніколи не зможуть. Тобто з одного боку ракетний потенціал вичерпується, але з іншого боку противник готовий йти до кінця і застосовувати проти нас абсолютно усі арсенали, котрі у нього є", - резюмував Петро Черник.

Ракетний удар по Україні 14 січня

У суботу, 14 січня, окупанти завдали нового масованого ракетного удару по Україні. Ворог поцілив по об’єктах критичної інфраструктури та по житлових будинках.

Так, у Харкові дві ракети С-300 поцілили по інфраструктурі в Індустріальному районі.

У Дніпрі окупанти влучили ракетою по житловому багатоквартирному будинку – внаслідок атаки загинула 21 людина.

На Львівщині та Вінниччині були зафіксовані влучання ворога в об’єкти критичної інфраструктури.

В ОК "Південь" також попередили, що після вчорашнього масованого удару Росія продовжує тримати ракетоносії у Чорному морі. Якщо вчора у Чорному морі перебував запас у 36 ракет, то близько половини окупанти використали під час атаки, тому загроза ракетного удару все ще залишається.

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