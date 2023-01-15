Перевіряли поля і натрапили на російську міну: на Херсонщині загинуло двоє чоловіків

На Херсонщині поблизу Великої Олександрівки на міні, залишеній росіянами, підірвалися двоє місцевих мешканців. Чоловіки одрагу загинули.

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Два чоловіки, 53 та 35 років, перевіряли свої поля та натрапили на ворожу міну. Через отримані поранення обидва загинули на місці події", - розповів він.

Очільник ОВА вкотре нагадав, що мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою. І закликав людей утриматися від відвідування полів, лісосмуг та інших місць, які ще не обстежили сапери.

Мінна небезпека в Україні

Російські загарбники замінували значну частину територій України, які перебували, або все ще перебувають під окупацією. Росіяни часто мінують місця, особливо будинки людей та критичну інфраструктуру, при втечі з населених пунктів.

Так, нещодавно на Херсонщині на міні підірвався місцевий житель.

У Харківській області наприкінці грудня автомобіль із подружжям наїхав на міну поблизу лісосмуги, чоловік загинув.

А у районі села Бугаївка Чугуївського району Харківської області у лісі на вибуховому пристрої підірвалися 47-річний чоловік та 7-річний хлопчик.

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