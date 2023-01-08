На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

У неділю, 8 січня, у Великоолександрівській громаді Херсонської області на міні, залишеній росіянами, підірвався місцевий житель. Чоловіка госпіталізували.

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що у постраждалого мінно-вибухова травма ноги, його госпіталізувала швидка, лікарі надають чоловіку необхідну медичну допомогу.

Янушевич наголосив, що мінна небезпека в області залишається на високому рівні, тож пересуватися варто тільки тими маршрутами, які вже обстежили вибухотехніки. Він також нагадує, що не варто зараз відвідувати лісосмуги та місця, де перебували російські військові, адже це небезпечно.

"Якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, у жодному разі не чіпайте його. Повідомте про свою знахідку правоохоронців або рятувальників. Розкажіть про це своїм дітям", - наголосив голова ОВА.

Мінна небезпека в Україні

Російські загарбники замінували значну частину територій України, які перебували, або все ще перебувають під окупацією. Росіяни часто мінують місця, особливо будинки людей та критичну інфраструктуру, при втечі з населених пунктів.

Так, в окупованому Маріуполі двоє підлітків підірвалися на снаряді.

У Донецькій області загинуло троє рятувальників, які розміновували територію, наймолодшому було лише 22 роки.

15 грудня, в одному з сіл Снігурівського району Миколаївської області двоє чоловіків підірвалися на мінах. Один із них загинув, а другого госпіталізували.

У п’ятницю, 16 грудня, у лікарні померли ще двоє черкаських поліцейських, які підірвалися на ворожих мінах у Херсонській області. Тоді під час проведення стабілізаційних заходів четверо поліцейських загинули, ще четверо отримали тяжкі поранення.

На Харківщині подружжя проігнорувало знак про мінну небезпеку. Авто наїхало на міну та підірвалося. Чоловік загинув.

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