Вперше за 50 тисяч років: до Землі наближається зелена комета

Крижане небесне тіло під назвою C/2022 E3 (ZTF), за даними NASA, максимально наблизилася до Сонця 12 січня. А до Землі найближче перебуватиме 2 лютого.

Яскраво-зелена комета вперше за 50 тисяч років пролетить повз Землю та може затриматися у навколоземному космічному просторі протягом місяця.

Про це повідомили у NASA.

Представники NASA заявили, що цю комету вперше помітили в березні 2022 року, коли вона перебувала на орбіті Юпітера. У Північній півкулі її можна буде побачити у бінокль - виглядатиме вона як невеликий зелений відблиск.

"Комети, як відомо, непередбачувані, але якщо ця збереже поточну тенденцію яскравості, її буде легко помітити, - повідомила NASA у своєму блозі. - Цілком можливо, що у темному небі її можна буде побачити неозброєним оком".

Нагадаємо, космічний апарат NASA під назвою SOHO за допомогою своїх приладів зафіксував смертельне занурення комети в Сонце.

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