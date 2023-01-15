Шквальний вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня

Від наступного тижня в Україні стане тепліше.

У понеділок, 16 січня, в Україні очікується від -3 до +4 градусів. Протягом тижня температурні показники підвищуватимуться.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На початку тижня також буде вітряно. Пориви південного вітру досягатимуть штормових значень.

На заході будуть опади – дощ, можливо з мокрим снігом, на сході України – переважно мокрий сніг. На решті територій України – без істотних опадів.

У Києві завтра вируватиме сильний південний вітер, без опадів. Максимально вдень +1+3 градуси.

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