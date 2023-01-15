Впервые за 50 тысяч лет: к Земле близится зеленая комета

Ледяное небесное тело под названием C/2022 E3 (ZTF), по данным NASA, максимально приблизилось к Солнцу 12 января. А к Земле в ближайшее время будет находиться 2 февраля.

Ярко-зеленая комета впервые за 50 тысяч лет пролетит мимо Земли и может задержаться в околоземном космическом пространстве в течение месяца.

Об этом сообщили в NASA.

Представители NASA заявили, что эта комета впервые была замечена в марте 2022 года, когда она находилась на орбите Юпитера. В Северном полушарии ее можно будет увидеть в бинокль — будет выглядеть как небольшой зеленый отблеск.

"Кометы, как известно, непредсказуемы, но если эта сохранит текущую тенденцию яркости, ее будет легко заметить, — сообщила NASA в своем блоге. — Вполне возможно, что в темном небе ее можно будет увидеть невооруженным глазом".

Напомним, космический аппарат NASA под названием SOHO с помощью своих приборов зафиксировал смертельное погружение кометы в Солнце.

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