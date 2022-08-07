Ученые раскрыли еще один секрет беременной египетской мумии

Исследователи заявили, что, несмотря на то, что рентгеновские снимки и компьютерная томография в прошлом году показали то, что выглядело как плод, ученые допустили ошибку из-за компьютерной иллюзии и неправильного толкования томограммы.

Об этом пишет The First News.

Также читайте В Италии нашли мумию женщины, которая просидела за обеденным столом более 2 лет

В прошлых исследованиях эксперты выяснили, что мумия была беременной женщиной, при жизни находившейся на 26-30 неделе беременности. Женщина имела высокий статус, и ей было от 20 до 30 лет, когда она умерла в I веке до н.э. Причины смерти узнать не удалось.

Однако египтолог Варшавского университета Камила Браулинская и ее команда не согласны с прошлыми результатами исследования беременности мумии. Поэтому решили провести отдельный анализ изображений реконструированного содержания таза и сравнить его с результатами исследований древнеегипетских зародышей. Так они пришли к выводу, что на самом деле содержание живота мумии составляло не плод, а 4 свертка, которые туда поместили древние бальзамовщики.

Напомним, археолог-любитель с помощью металлоискателя нашел кинжал, принадлежавший древнеримскому воину на юго-востоке Швейцарии. Затем профессиональные археологи сразу обнаружили сотни артефактов в регионе.

В Египте археологи нашли 20 неограбленных саркофагов с мумиями

Читайте также: