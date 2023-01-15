"Ракетна небезпека залишається високою" – в ОК "Південь" розповіли про ракетоносії у Чорному морі

Станом на ранок 15 січня у Чорному морі все ще перебувають бойові кораблі Росії. Напередодні вони використали половину ракет для масованої атаки по Україні, тому ракетна небезпека залишається високою.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил охорони оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Те, що вони збільшили корабельне угруповання у Чорному морі, було ознакою підготовки до масованої атаки і ми це спостерігали і попереджали про це. Вчора ми бачили, що вони спорядили аж 5 ракетоносіїв, серед яких одни підводний, і використовували ракети типу "Калібр" під час масованої ракетної атаки. Якщо вчора у Чорному морі перебував запас у 36 ракет, то близько половини вони використали під час атаки, і залишаються на бойовому чергуванні ці ракетоносії, а це говорить про те, що у них ще є певний задум", - розповіла вона.

Наталія Гуменюк попередила, що розслаблятися найбільші кілька днів не варто, бо ракетоносії і далі перебувають у Чорному морі із запасом.

"Треба розуміти, що вони ще можуть бути застосовані", - наголосила вона.

Ракетний удар по Україні 14 січня

Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні 14 січня. Ворог поцілив по об’єктах критичної інфраструктури та житлових будинках.

Під час тривоги пролунали вибухи у Дніпрі – окупанти влучили ракетою по житловому багатоквартирному будинку. Внаслідок атаки загинули 20 людей, десятки отримали поранення.

У Львівській та Вінницькій областях ракета пошкодила об’єкт критичної інфраструктури.

Уламки російської ракети також були виявлені у Бричанському районі Молдови.

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