"Інтер" завдяки швидкому голу обіграв аутсайдера та закріпився в топ-4 Серії А (відео)

Міланський "Інтер" мінімально переміг "Верону" в домашньому матчі 18-го туру італійської Серії А – 1:0 .

Єдиний гол підопічні Сімоне Індзагі забили ще на самому початку зустрічі. На 3-й хвилині ворота гостей вразив Лаутаро Мартінес. Саме м'яч аргентинця у підсумку виявився переможним.

Огляд матчу

"Інтер" набрав 37 очок і наразі посідає четверте місце у Серії А, поступаючись "Ювентусу" за додатковими показниками. "Верона" з 9 балами йде на передостанній, 19-й сходинці.

У наступному турі "нерадзуррі" 23 січня приймуть "Емполі", 21 січня "Верона" вдома зіграє проти "Лечче".

Варто зазначити, що перед цим "Інтер" зустрінеться з "Міланом" у матчі за Суперкубок Італії. Міланське дербі відбудеться в середу, 18 січня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Початок гри – о 21:00 за київським часом.

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