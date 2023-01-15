"Интер" благодаря быстрому голу обыграл аутсайдера и закрепился в топ-4 Серии А (видео)

Миланский "Интер" минимально победил "Верону" в домашнем матче 18-го тура итальянской Серии А – 1:0 .

Единственный гол подопечные Симоне Индзаги забили еще в самом начале встречи. На 3-й минуте ворота гостей поразил Лаутаро Мартинес. Именно мяч аргентинца в итоге оказался победным.

Обзор матча

"Интер" набрал 37 очков и занимает четвертое место в Серии А, уступая "Ювентусу" по дополнительным показателям. "Верона" с 9 баллами идет на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре "нерадзурри" 23 января примут "Эмполи", 21 января "Верона" дома сыграет против "Лечче".

Следует отметить, что перед этим "Интер" встретится с "Миланом" в матче за Суперкубок Италии. Миланское дерби состоится в среду, 18 января, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

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