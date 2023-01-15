В Непале разбился пассажирский самолет: не выжил никто (видео)

В Непале потерпел крушение пассажирский самолет, следовавший из столицы Катманду в Покхару. По последним данным СМИ, выжить не удалось некому.

Об этом пишет Reuters.

На борту ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров также были россияне.

На месте происшествия работают спасатели. Сотрудники экстренных служб обнаружили на месте падения самолета тела.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Сообщается, что самолету было 15 лет.

Напомним, на юге Италии разбился вертолет, в результате чего погибли все семь человек, находившиеся на борту.

А в Бразилии вертолет упал на территорию парка вскоре после взлета. Пилот и механик чудом выжили.

Новости мира: в США легкомоторный самолет разбился о проезжую часть - два человека погибли

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