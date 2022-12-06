В Турции из-за птицы упал военный самолет

Пилот жив, он успел катапультироваться.
В турецком городе Коньи, расположенном в центральной части страны, упал военный самолет F-5. Причной стала птица, которая попала в двигатель, что привело к его остановке.
Об этом информирует 6 декабря Министерство национальной обороны Турции.
Отмечается, что пилот жив, он успел катапультироваться.
"Самолет типа F-5 компании Turkish Stars разбился в Коньи из-за столкновения с птицей и остановки двигателя. Наш пилот выскочил из самолета и остался жив, его отправили в больницу для необходимого контроля и лечения. Наш пилот здоров", — говорится в сообщении.
В России падают самолеты
Напомним, что за последнее время в России увеличилось авиакатастроф с участием военных самолетов. 23 октября в российском Иркутске военный самолет упал на жилой дом. Экипаж не смог катапультироваться, что привело к гибели обоих пилотов.
17 октября на жилой дом упал военный самолет в другом населенном пункте РФ – в городе Ейск. По официальным данным того дня, четыре человека погибли, еще 25 пострадали.
Позже, 2 декабря, в Приморском крае России разбился истребитель МиГ-31. Экипаж катапультировался, самолет упал в безлюдном месте, поэтому никто не пострадал.
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