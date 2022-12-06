У Туреччині через птаха впав військовий літак

У турецькому місті Коньї, що розташоване в центральній частині країни, впав військовий літак F-5. Причною став птах, який потрапив у двигун, що спричинило його зупинку.

Про це інформує 6 грудня Міністерство національної оборони Туреччини.

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Зазначається, що пілот живий, він встиг катапультуватися.

"Літак типу F-5 компанії Turkish Stars розбився в Коньї через зіткнення з птахом і зупинку двигуна. Наш пілот вискочив з літака і залишився живим, його відправили в лікарню для необхідного контролю та лікування. Наш пілот здоровий", - йдеться у повідомленні.

У Росії падають літаки

Нагадаємо, що за останній час у Росії побільшало авіакатастроф за участю військових літаків. Так, 23 жовтня у російському Іркутську військовий літак упав на житловий будинок. Екіпаж не зміг катапультуватися, що призвело до загибелі обох пілотів.

17 жовтня на житловий будинок впав військовий літак в іншому населеному пункті РФ - у місті Єйськ. За офіційними даними того дня, четверо людей загинули, ще 25 постраждали.

Пізніше, 2 грудня, у Приморському краї Росії розбився винищувач МіГ-31. Екіпаж катапультувався, літак упав у безлюдному місці, тому ніхто не постраждав.

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