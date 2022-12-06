В Україні через генератори збільшився попит на пальне: чи буде дефіцит бензину і дизеля

Представник однієї з мереж АЗС визнав, що запаси пального почали знижуватися.

Через використання генераторів під час відключень електроенергії в Україні збільшився попит на бензин і дизпальне на 20%.

Про це пише українська редація Forbes.

"Наразі генератори споживають до 10% пального в країні", – каже власник мережі АЗС Prime Дмитро Льоушкін.

Мережа АЗС "ОККО" фіксує збільшення попиту на бензин і дизельне пальне в 10-15%. "Socar" подає ще більші цифри – на 20%.

Чи буде дефіцит пального

Представник однієї з мереж АЗС визнав, що запаси пального почали знижуватися, проте запевнив, що ситуація контрольована.

"Україна імпортує 600 тис. –750 тис. т нафтопродуктів на місяць. Показник сталий вже протягом останніх пів року", – зазначає аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександр Сіренко.

За його інформацією, на початку грудня середньодобовий імпорт дизпального зріс на 11% до листопада, бензину – на 15%.

Власник АЗС Prime Дмитро Льоушкін певен, що попит на пальне зростатиме до кінця грудня, а потім ситуація стабілізується.

"Сухих" заправок не буде. У когось буде бензин, у когось – дизель. Потрібно буде бути готовим, що доведеться пошукати паливо", – попередив він.

На думку власника мережі АЗС, використання генераторів хоч і створює додатковий тиск, але не є вирішальним чинником.

Якою буде ціна

Льоушкін нагадав, що ціни на пальне в Україні залежать від європейських. Він не виключає чергового здорожчання цін.

"У Європі ситуація ускладнилася у зв’язку з початком дії ембарго на російську нафту, це може призвести до зростання цін в Україні на 3–4 грн за літр", – додав директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в Україні достатньо запасів пального, щоб спокійно пройти зиму.

Також повідомлялося, що Кабмін звільнив від податків імпорт Starlink та запчастин для генераторів.

ТСН.ua нагадує, що власники генераторів можуть сплатити штраф на пів мільйона грн. Детальніше читайте за посиланням.

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