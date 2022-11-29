Кабмін звільнив від податків імпорт Starlink та запчастин для генераторів

Кабінет міністрів звільнив від ПДВ та ввізного мита запчастини та комплектувальні для виготовлення електрогенераторів, а також обладнання супутникового Інтернету Starlink.

Про це інформує Урядовий портал.

Під податкові пільги потрапили комплектувальні для виготовлення енергетичного обладнання, засоби очищення води та засоби супутникового зв'язку до мережі Інтернет (Starlink).

"Спочатку Уряд звільнив від мита та ПДВ імпорт генераторів та енергетичного обладнання. Це рішення робить таку продукцію дешевшою приблизно на 25%. Щоб українські виробники, які збирають таку продукцію в Україні, не опинилися в невигідному становищі, уряд додатково звільнив запчастини для збирання генераторів та енергетичного обладнання від ПДВ та мита. Таким чином, і продукція, що виготовляється на внутрішньому ринку, стане приблизно на чверть дешевшою", - пояснив заступник міністра економіки України Денис Кудін.

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За словами прем'єра Дениса Шмигаля, уряд веде перемовини про можливість придбання нової великої партії з тисяч систем Starlink для "Пунктів незламності".

"Сьогодні ми затвердили необхідні документи, аби "старлінки" завозилися до України без мита і ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій", — розповів він.

Нагадаємо, що провайдер супутникового Інтернету Starlink американської компанії SpaceX підвищив вартість послуг для українців.

Раніше в Мінекономіки пояснили, чи буде в Україні дефіцит пального через використання генераторів.

Також повідомлялося, що на Київщині від отруєння чадним газом постраждало аж дві родини, зокрема 4-річна дитина. Ще один чоловік загинув.

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