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В Одесі через бійку за генератор госпіталізували комунальника 

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В Одесі через бійку за генератор госпіталізували комунальника 

Фото: Одеська міська рада

Комунальника госпіталізували після побиття.

В Одесі через генератор жорстоко побили комунальника. Чоловік не дозволив вкрасти пристрій із "Пункту незламності". 

Про це повідомили в Одеській міській раді. 

Старший майстер другої дільниці ЖКС "Порто-Франківський" Федір Топов не дозволив вкрасти генератор із одного з "Пунктів незламності". Через це на нього накинулись невідомі та жорстоко побили. 

Зараз комунальник перебуває у лікарні. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку. Наразі чоловік одужує. 

Інші надзвичайні випадки через генератори

В Україні через російські ракетні удари запровадили масові відключення світла. Через це українці почали шукати альтернативні джерела електрики, зокрема скуповувати генератори. Через їхню неправильну експлуатацію в Україні вже збільшилась кількість нещасних випадків.

У Київській області від отруєння чадним газом постраждало аж дві родини. Чадним газом від генератора отруїлася, зокрема,  4-річна дитина. Ще один чоловік загинув.

Також на Прикарпатті через отруєння вихлопними газами від генератора загинув чоловік

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Дата публікації
Перегляди
189
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