В Одесі через бійку за генератор госпіталізували комунальника 

В Одесі через генератор жорстоко побили комунальника. Чоловік не дозволив вкрасти пристрій із "Пункту незламності".

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Старший майстер другої дільниці ЖКС "Порто-Франківський" Федір Топов не дозволив вкрасти генератор із одного з "Пунктів незламності". Через це на нього накинулись невідомі та жорстоко побили.

Зараз комунальник перебуває у лікарні. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку. Наразі чоловік одужує.

Інші надзвичайні випадки через генератори

В Україні через російські ракетні удари запровадили масові відключення світла. Через це українці почали шукати альтернативні джерела електрики, зокрема скуповувати генератори. Через їхню неправильну експлуатацію в Україні вже збільшилась кількість нещасних випадків.

У Київській області від отруєння чадним газом постраждало аж дві родини. Чадним газом від генератора отруїлася, зокрема, 4-річна дитина. Ще один чоловік загинув.

Також на Прикарпатті через отруєння вихлопними газами від генератора загинув чоловік.

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