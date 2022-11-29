В Одессе из-за драки за генератор госпитализировали коммунальщика

В Одессе из-за генератора жестоко избили коммунальщика. Мужчина не разрешил украсть устройство из "Пункта незламности".

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Старший мастер второго участка ЖКС "Порто-Франковский" Федор Топов не разрешил украсть генератор из одного из "Пунктов незламности". Поэтому на него набросились неизвестные и жестоко избили.

Сейчас коммунальщик находится в больнице. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Сейчас мужчина поправляется.

Другие чрезвычайные случаи через генераторы

В Украине из-за российских ракетных ударов ввели массовые отключения света. Поэтому украинцы начали искать альтернативные источники электричества, в частности скупать генераторы. Из-за их неправильной эксплуатации в Украине уже увеличилось количество несчастных случаев.

В Киевской области от отравления угарным газом пострадали две семьи. Угарным газом от генератора отравился, в частности, 4-летний ребенок. Еще один человек погиб.

Также на Прикарпатье из — за отравления выхлопными газами от генератора погиб мужчина.

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