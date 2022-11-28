В Украине генератор "убил" еще одного человека: подробности

Медики устанавливают причины гибели человека.
В Ивано-Франковской области из-за отравления выхлопными газами от генератора погиб мужчина. Его тело обнаружили в подвальном помещении.
Об этом сообщили в ГСЧС Ивано-Франковской области.
Тело мужчины обнаружили в Тлумацкой ТГ. Он был без признаков жизни. Мужчина вероятно отравился выхлопными газами от генератора, находящегося в подвальном помещении.
На месте происшествия работали следователи. Причины трагедии устанавливаются.
Смерти из-за генераторов в Украине
На Киевщине от отравления угарным газом пострадали две семьи. Угарным газом от генератора отравился, в частности, 4-летний ребенок. Еще один человек погиб.
Также в Виннице в подвале одной многоэтажки загорелся генератор. Вероятно, произошло это из-за нарушения нарушений правил пожарной безопасности.
В UNISEF.Ukraine подчеркивают, что генератор можно использовать только на открытом воздухе. Во время работы он выделяет угарный газ, который опасен для жизни и вообще не должен попадать в помещение.
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