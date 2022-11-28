В Украине генератор "убил" еще одного человека: подробности

В Ивано-Франковской области из-за отравления выхлопными газами от генератора погиб мужчина. Его тело обнаружили в подвальном помещении.

Об этом сообщили в ГСЧС Ивано-Франковской области.

Тело мужчины обнаружили в Тлумацкой ТГ. Он был без признаков жизни. Мужчина вероятно отравился выхлопными газами от генератора, находящегося в подвальном помещении.

На месте происшествия работали следователи. Причины трагедии устанавливаются.

Смерти из-за генераторов в Украине

На Киевщине от отравления угарным газом пострадали две семьи. Угарным газом от генератора отравился, в частности, 4-летний ребенок. Еще один человек погиб.

Также в Виннице в подвале одной многоэтажки загорелся генератор. Вероятно, произошло это из-за нарушения нарушений правил пожарной безопасности.

В UNISEF.Ukraine подчеркивают, что генератор можно использовать только на открытом воздухе. Во время работы он выделяет угарный газ, который опасен для жизни и вообще не должен попадать в помещение.

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