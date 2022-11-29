На Прикарпатье семья отравилась угарным газом от электрогенератора

В Снятинщине в Ивано-Франковской области семья отравилась угарным газом от бензинового электрогенератора.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Отмечается, что несчастный выпад произошел в селе Потечок. В Снятинскую больницу доставлена 20-летняя, 62-летняя и 56-летняя женщина, а также одномесячный младенец.

"Предварительно правоохранители установили, что семья отравилась углекислыми газами от бензинового электрогенератора. Из-за отсутствия электроэнергии прибор работал в пристройке к жилому дому", – говорится в сообщении.

По информации Департамента здравоохранения в Прикарпатье только за ноябрь зафиксировали 11 случаев отравлений угарным газом.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за отравления выхлопными газами от генератора погиб мужчина. Его тело обнаружили в подвальном помещении. Он, вероятно, отравился выхлопными газами от генератора, находящегося в подвальном помещении.

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