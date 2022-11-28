Под Днепром в жилом доме нашли тела трех человек

Под Днепром в жилом доме обнаружили тела трех человек. Погибнуть люди могли из-за неосторожного отношения с огнем.

В Подгородном на Днепропетровщине в жилом доме полицейские обнаружили тела трех человек. Умереть они могли из-за курения в постели.

Об этом пишут в местных телеграмм-каналах.

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Как стало известно, об инциденте в полицию сообщила 82-летняя женщина, пришедшая к своей больной 86-летней сестре. Дверь ей никто не открыл, поэтому она позвонила в полицию. Уже со временем стражи порядка нашли в доме тела трех человек.

Труп хозяйки дома лежал у входной двери, ее мужа нашли на полу в комнате, тело еще одного гражданина обнаружили на кровати. Предварительно трагедия произошла из-за того, что один из них курил на диване, в результате чего тот начал тлеть.

В обстоятельствах инцидента сейчас разбираются правоохранители.

Напомним, что в Виннице в подвале одной многоэтажки загорелся генератор. Вероятно, произошло это из-за нарушения нарушений правил пожарной безопасности.

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