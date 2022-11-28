Під Дніпром у житловому домі знайшли тіла трьох людей. Загинути люди могли через необережне ставлення з вогнем.

У Підгородньому на Дніпропетровщині в житловому домі поліцейські знайшли тіла трьох людей. Померти вони могли через паління в постелі.

Про це пишуть в місцевих телеграм-каналах.

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Як стало відомо, про інцидент в поліцію повідомила 82-річна жінка, яка прийшла до своєї хворої 86-річної сестри. Двері їй ніхто не відкрив, тож вона зателефонувала в поліцію. Вже згодом охоронці порядку знайшли в домі тіла трьох людей.

Труп господині дома лежав біля вхідних дверей, її чоловіка знайшли на підлозі у кімнаті, тіло ще одного громадянина виявили на ліжку. Попередньо, трагедія сталася через те, що один із них палив на дивані, внаслідок чого той почав тліти.

В обставинах інциденту зараз розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що у Вінниці у підвалі однієї багатоповерхівки загорівся генератор. Імовірно, сталося це через порушення порушення правил пожежної безпеки.

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