Поставки современного оружия в Украину: Подоляк объяснил, почему мир должен снять "табу"

Каждая атака со стороны РФ на критическую инфраструктуру, оставляющую миллионы украинцев без света и воды, должна снять "табу" на поставку современных видов оружия от союзников.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал у себя в Twitter.

"Патриот"? "Леопард"? ATACMS?... Агрессор должен чувствовать цену каждого следующего шага", — отметил он.

Поставки оружия в Украину

США сейчас рассматривают возможность отправки в Украину маленьких высокоточных бомб GLSDB, устанавливаемых на ракеты. Радиус их действия составляет 150 км. Снабжение может быть организовано уже весной 2023 года.

Ранее США отклонили запросы Украины на ракету ATACMS радиусом действия 297 км. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что эти ракеты приблизили бы конец войны. Они способны уничтожить крупные военные склады врага в глубине оккупированных территорий.

ATACMS Украине не дают по двум возможным причинам, считает военный эксперт Олег Жданов. Вероятно, США видят, что ВСУ и так неплохо справляются на поле боя или опасаются атак по территории РФ.

Где украинское оружие от "Укроборонпрома" – Олег Болдырев

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