Украина просит США предоставить дальнобойные ATACMS с условием согласовывать цели — CNN

Для получения от США мощных ракетных систем большой дальности, способных разрушать, в частности, склады боеприпасов в оккупированном Крыму, Украина готова согласовывать возможные цели для ударов.

Украина предлагает США полную и постоянную видимость перечня возможных российских целей для ударов при получении от американской стороны ракет большей дальности.

Об этом в понедельник, 3 октября, сообщила CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц в правительстве США.

Речь идет прежде всего о ракетах ATACMS, которые могут быть запущены из ракетных комплексов HIMARS, уже имеющихся в Украине. В отличие от обычных ракет этих систем, дальность полета которых составляет около 70 километров, управляемые ракеты ATACMS могут преодолевать расстояние до 300 километров.

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По данным CNN, Киев настаивает на необходимости их получения, в частности для уничтожения складов боеприпасов, расположенных во временно оккупированном Крыму.

Администрация Байдена до сих пор не одобрила новое дальнобойное оружие ATACMS и утверждает, что Украина хорошо работает с системами HIMARS.

В администрации также есть обеспокоенность, что предоставление оружия большой дальности ATACMS пересечет "красную линию" в глазах Москвы, что приведет к тому, что США станут "прямой стороной конфликта".

Но эта "красная линия" становится размытой после попытки аннексии четырех территорий Украины Россией. США заявили, что будут поддерживать использование западного оружия в этих зонах, даже если Россия теперь будет считать их частью своей официальной территории.

Напомним, Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине, который будет содержать четыре пусковые установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

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