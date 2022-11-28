Когда украинцам ждать очередного массированного ракетного удара РФ – Денисенко

Советник министра внутренних дел отметил, что на подготовку ракетных атак россиянам обычно нужно от недели до двух.

Украинцам нужно уже с сегодняшнего дня быть готовыми к очередному массированному ракетному удару РФ, поскольку на подготовку таких атак россиянам обычно нужно от семи до 14 дней.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире единого телемарафона 28 ноября.

"Для подготовки массированного ракетного удара им (россиянам – ред.) нужно в среднем от семи до 14 дней. Поэтому, в принципе, начиная с сегодняшнего дня, мы должны быть готовы, к сожалению, к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку", — отметил он.

Денисенко подчеркнул, что не следует пренебрегать правилами безопасности, а также нужно держать заряженными повербанки и сделать запасы воды.

Советник министра внутренних дел также рассказал, где сейчас самая сложная ситуация на фронте.

"Там происходят самые тяжелые бои, россияне просто устилают своими телами эту землю, просто двигаются по своим же трупам для того, чтобы попытаться прорваться к Авдеевке и Бахмуту. В принципе, там сейчас самые тяжелые боевые действия", — отметил Денисенко.

Напомним, военный эксперт Петр Черник рассказал, что Силы противовоздушной обороны готовятся к ракетным ударам россиян, и просчитывают, откуда и куда будет лететь очередная партия вражеских ракет.

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