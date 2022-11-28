Кличко сообщил, сократят ли в ближайшее время комендантский час в Киеве

В Киеве пока не будут сокращать продолжительность комендантского часа.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина.

По его словам, решение об изменении продолжительности комендантского часа будет приниматься Советом обороны Киева, учитывая рекомендации военных. Ведь она была введена в целях безопасности самих жителей столицы.

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"Пока обсуждения по увеличению или уменьшению комендантского часа не было. Мы этот вопрос пока не рассматривали, потому что он неактуален", — сказал Кличко.

Отметим, что комендантский час в Киеве продолжается с 23:00 до 05:00. В настоящее время запрещено находиться на улице и в общественных местах; перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком. Выходить можно, чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги. Также в комендантский час необходимо соблюдать режим светомаскировки.

Напомним, в Полтавской области с 19 ноября сократили время комендантского часа. Он действует с 23:00 до 05:00. Также разрешили продавать алкоголь до 20:00, а не 18:00, как это было раньше.

К слову, украинцев предупреждают, что российские оккупационные войска могут устроить новые обстрелы объектов энергетики Украины в течение недели. Людей призывают максимально подготовиться к потенциальной атаке. Что именно нужно сделать, читайте здесь.

Власти Киева также готовятся к блекауту, который может произойти в результате атак РФ, и призывает каждого из жителей столицы иметь дома запасы технической и питьевой воды, продуктов питания, теплых вещей. Кроме того, киевлянам советуют по возможности договориться с друзьями или знакомыми, живущими в пригороде столицы, на случай блекаута определенное время провести там.

В то же время, в случае блекаута эвакуации в Киеве не предполагается.

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