У Росії розбився винищувач МіГ-31

У Приморському краї Росії розбився винищувач МіГ-31.

Про це 2 грудня повідомляє пропагандистська російська агенція ТАСС з посиланням на екстрені служби.

Зазначається, що екіпаж катапультувався, літак упав у безлюдному місці, тому ніхто не постраждав. Водночас у пресслужбі Східного військового округу уточнили, що машина виконувала учбово-тренувальний політ без боєкомплекту.

За попередньою інформацією, причиною аварії могла стати технічна несправність.

Варто зазначити, що МіГ-31 - двомісний винищувач-перехоплювач, який РФ неодноразово використовувала та використовує у війні проти України. Більше того модернізована модифікація літака до рівня МіГ-31БМ здатна нести гіперзвукову ракету "Кинжал", якими Росія вже також атакувала Україні після 24 лютого.

Нагадаємо, що за останній час у РФ побільшало авіакатастроф за участю військових літаків. Так, 23 жовтня у російському Іркутську військовий літак упав на житловий будинок. Екіпаж не зміг катапультуватися, що призвело до загибелі обох пілотів.

17 жовтня на житловий будинок впав військовий літак в іншому населеному пункті РФ - у місті Єйськ. За офіційними даними того дня, четверо людей загинули, ще 25 постраждали. Пізніше стало відомо, що загиблих 13, а 27 зазнали поранень. Кілька людей зникли безвісти.

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