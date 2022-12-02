В России разбился истребитель МиГ-31

В Приморском крае России разбился истребитель МиГ-31.

Об этом 2 декабря сообщает пропагандистское российское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что экипаж катапультировался, самолет упал в безлюдном месте, поэтому никто не пострадал. В то же время в пресс-службе Восточного военного округа уточнили, что машина выполняла учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Следует отметить, что МиГ-31 – двухместный истребитель-перехватчик, который РФ неоднократно использовала и использует в войне против Украины. Более того, модернизированная модификация самолета до уровня МиГ-31БМ способна нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", которыми Россия уже также атаковала Украину после 24 февраля.

Напомним, что за последнее время в РФ увеличилось количество авиакатастроф с участием военных самолетов. Так, 23 октября в российском Иркутске военный самолет упал на жилой дом. Экипаж не смог катапультироваться, что привело к гибели обоих пилотов.

17 октября на жилой дом упал военный самолет в другом населенном пункте РФ – в городе Ейск. По официальным данным того дня, четыре человека погибли, еще 25 пострадали. Позже стало известно, что погибших 13, а 27 получили ранения. Несколько человек пропали без вести.

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