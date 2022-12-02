Чому окупанти не можуть наступати: у британській розвідці назвали причину

Удари української артилерії по складах та проблеми з логістикою викликали нестачу боєприпасів в окупантів. Російська армія обороняється, не маючи можливості наступати.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Дефіцит боєприпасів у Росії (посилений цими проблемами матеріально-технічного забезпечення) є, ймовірно, одним із головних чинників, які нині обмежують потенціал Росії відновити ефективні, широкомасштабні наступальні наземні операції. Цілком ймовірно, що ця загроза спонукала російських логістів перенести вузли постачання, включно з пунктами перевалки залізницею, далі на південь і схід", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російським логістичним підрозділам доведеться виконувати надто трудомісткі вантажно-розвантажувальні роботи із залізничного транспорту на автомобільний. Дороги згодом залишатимуться вразливими для української артилерії, оскільки вони рухатимуться для забезпечення передових оборонних позицій Росії.

Раніше повідомлялося, що Росія від початку повномасштабного вторгнення до України значно виснажила запаси озброєння та боєприпасів, на поповнення їй знадобляться роки. Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустили по території України понад 4 тисяч різноманітних ракет.

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