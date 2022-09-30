Обстріл Дніпра: окупанти "Іскандером" вгатили по простому АТП (відео)

Російські загарбники вже втретє за добу атакували Дніпро.
Мер Дніпра Борис Філатов розповів подробиці нічного обстрілу Дніпра російськими окупантами.
Про це він написав у Facebook.
Філатов повідомив, що росіяни "Іскандером" влучили у звичайне міське АТП.
Шановні земляки. Коротко, але я повинен сказати всім, кого це стосується. Ці убл**ки розвалили "Іскандером" звичайне міське АТП. Згоріло майже 50 автобусів. Тому, кому завтра їхати маршрутами: 73, 87А, 101А, 106, 107, 146А та 146Б, будь ласка, плануйте свій час і не лайтеся за затримки", — зазначив мер.
Нагадаємо, що у ніч на 30 вересня ворог ударив по Дніпру, Одесі та Миколаєву. Одну людину вбили, щонайменше двох поранили у Дніпрі. Також вибухи звучали у Запоріжжі та Черкащині.
Зазначимо, що в середу, 28 вересня, під час повітряної тривоги у Дніпрі також пролунали вибухи. Як повідомили у Повітряному командуванні "Схід", це робота системи протиповітряної оборони.
А минулої доби, в ніч проти 29 вересня російська ракета у приватний будинок Дніпра. На місці трагедії загинула вся родина - бабуся, жінка та двоє дітей. Батько родини зараз служить у ЗСУ під Лиманом.
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