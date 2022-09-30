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Є загиблі і поранені: ворог ударив по Дніпру, Одесі та Миколаєву

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Є загиблі і поранені: ворог ударив по Дніпру, Одесі та Миколаєву

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Близько опівночі окупанти атакували мирні українські міста.

Одну людину вбили, щонайменше двох поранили у Дніпрі унаслідок вибухів ворожих ракет. 

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни знову атакували Дніпро ракетами. Поцілили по житловому кварталу у середмісті  - по тому ж, що й кілька тижнів тому.  Влучили і в транспортне  підприємство. Там сильна пожежа - горить адмінбудівля та з 50 автобусів. Працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнувань з’ясовуються", - йдеться у повідомленні. 

Після обстрілів у помешканнях людей вибило вікна, пішли тріщини та обсипається стеля, - пишуть у соціальних мережах. 

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, окупанти вдарили по місту ракетою «Іскандер».

Щодо Миколаївщини, то між Південноукраїнськом та Вознесенськом чули вибухи.

"Повідомлення до 101 відсутні.1 шахід пошкодив будівлю в центрі. 1 шахід по інфраструктурі. Працює ДСНС. Жертв і поранених на зараз немає", - зауважив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім. 

Щодо Одеської області, то силами ППО над морем збито в безпосередній близькості до м. Одеса 3 БПЛА.

"В небі ще залишаються  ворожі безпілотники. Іде бойова робота", - написав у соцмережах заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Він підтвердив й інформації й щодо ударів по Миколаївській області. 

Нагадаємо, що в середу, 28 вересня, під час повітряної тривоги у Дніпрі також пролунали вибухи. Як повідомили у Повітряному командуванні "Схід", це робота системи протиповітряної оборони.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4029
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