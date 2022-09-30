Есть погибшие и раненые: враг ударил по Днепру, Одессе и Николаеву

Один человек был убит, по меньшей мере двое ранены на Днепропетровщине в результате взрывов вражеских ракет.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

"Россияне снова атаковали Днепр ракетами. Попали по жилому кварталу в центре города — по тому же, что и несколько недель назад. Попали и в транспортное предприятие. Там сильный пожар — горит админздание и из 50 автобусов. Работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений выясняются", — говорится в сообщении.

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После обстрелов в домах людей выбило окна, пошли трещины и осыпается потолок, — пишут в социальных сетях.

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, оккупанты ударили по городу ракетой «Искандер».

Что касается Николаевщины, то между Южноукраинском и Вознесенском слышали взрывы.

"Сообщения до 101 отсутствуют. 1 шахид повредил здание в центре. 1 шахид по инфраструктуре. Работает ГСЧС. Жертв и раненых на данный момент нет", — отметил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Что касается Одесской области, то силами ПВО над морем сбито в непосредственной близости от г. Одесса 3 БПЛА.

"В небе еще остаются вражеские беспилотники. Идет боевая работа", – написал в соцсетях заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он подтвердил и информацию о ударах по Николаевской области.

Напомним, что в среду, 28 сентября, во время воздушной тревоги в Днепре также раздались взрывы. Как сообщили в воздушном командовании "Восток", это работа системы противовоздушной обороны.

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