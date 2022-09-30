Возле Запорожской АЭС произошло два взрыва — МАГАТЭ

Эксперты МАГАТЭ проведут расследование по поводу информации о двух новых взрывах, произошедших возле Запорожской АЭС.

Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в Twitter организации.

"Сегодня присутствующие на Запорожской АЭС в Украине эксперты МАГАТЭ были проинформированы о еще двух взрывах мин за пределами ограждения станции", — говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество взрывов на этой неделе достигло уже пяти.

Сегодня присутствующие на #Запорожской АЭС в #Украине эксперты МАГАТЭ были проинформированы о еще 2 взрывах мин за пределами ограждения станции, в результате чего общее количество взрывов на этом неделе достигло 5. Серьезных повреждений нет, однако будет проведено расследование. — IAEA — Международная Атомная Энергия Агентства (@iaeaorg) September 29, 2022

"Серьезных повреждений нет, однако будет проведено расследование", — добавили в МАГАТЭ.

Напомним, на этой неделе в рамках 66-й ежегодной сессии МАГАТЭ начались переговоры о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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