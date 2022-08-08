"Любая атака на атомную станцию — это самоубийство" - Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал предоставить доступ на Запорожскую АЭС для специалистов МАГАТЭ после очередного обстрела станции российскими захватчиками.

Об этом сообщает France24.

"Любая атака на атомную станцию – это самоубийство. Я надеюсь, что эти атаки закончатся, и в то же время я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ к станции", — заявил он.

Гутерреш отметил, что ООН поддерживает МАГАТЭ в ее усилиях по созданию условий для стабилизации работы Запорожской АЭС.

Напомним, российские оккупанты 5 августа во временно захваченном Энергодаре снова устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС.

Так, в результате вражеского обстрела зафиксировано три "прилета" около промышленной площадки ЗАЭС.

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