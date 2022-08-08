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"Любая атака на атомную станцию — это самоубийство" - Гутерреш

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"Любая атака на атомную станцию — это самоубийство" - Гутерреш

Фото: Associated Press

Генсек ООН осудил атаку на Запорожскую АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал предоставить доступ на Запорожскую АЭС для специалистов МАГАТЭ после очередного обстрела станции российскими захватчиками.

Об этом сообщает France24.

"Любая атака на атомную станцию – это самоубийство. Я надеюсь, что эти атаки закончатся, и в то же время я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ к станции", — заявил он.

Гутерреш отметил, что ООН поддерживает МАГАТЭ в ее усилиях по созданию условий для стабилизации работы Запорожской АЭС.

Напомним, российские оккупанты 5 августа во временно захваченном Энергодаре снова устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС.

Так, в результате вражеского обстрела зафиксировано три "прилета" около промышленной площадки ЗАЭС.

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