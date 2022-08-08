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"Будь-яка атака на атомну станцію – це самогубство" - Гутерреш

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"Будь-яка атака на атомну станцію – це самогубство" - Гутерреш

Фото: Associated Press

Генсек ООН засудив атаку на Запорізьку АЕС.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав надати доступ до Запорізької АЕС для фахівців МАГАТЕ після чергового обстрілу станції російськими загарбниками.  

Про це повідомляє France24.

"Будь-яка атака на атомну станцію – це самогубство. Я сподіваюся, що ці атаки закінчаться, і в той же час я сподіваюся, що МАГАТЕ зможе отримати доступ до станції", - заявив він.

Гутерреш зазначив, що ООН підтримує МАГАТЕ в її зусиллях щодо створення умов для стабілізації роботи Запорізької АЕС.

Нагадаємо, російські окупанти 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі знову влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС.

Так, внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. 

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