"Будь-яка атака на атомну станцію – це самогубство" - Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав надати доступ до Запорізької АЕС для фахівців МАГАТЕ після чергового обстрілу станції російськими загарбниками.

Про це повідомляє France24.

"Будь-яка атака на атомну станцію – це самогубство. Я сподіваюся, що ці атаки закінчаться, і в той же час я сподіваюся, що МАГАТЕ зможе отримати доступ до станції", - заявив він.

Гутерреш зазначив, що ООН підтримує МАГАТЕ в її зусиллях щодо створення умов для стабілізації роботи Запорізької АЕС.

Нагадаємо, російські окупанти 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі знову влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС.

Так, внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС.

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