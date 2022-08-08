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Влада Кременчука прокоментувала звуки вибухів, які чули у місті та районі

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Влада Кременчука прокоментувала звуки вибухів, які чули у місті та районі

Ілюстрація / Фото: www.flickr.com/Taras Kushnirenko

Увечері 7 серпня у Кременчуці Полтавської області повідомляли про звуки вибухів.

Попри звуки, схожі на вибухи, у Кременчуці прильотів не зафіксовано.

Про це заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на брифінгу.

За його словами, за добу ворог, на щастя, не завдав ракетних ударів по території району.

"Прильотів не зафіксовано... Щодо звуків, схожих на звуки вибухів, які вчора чули в місті та районі, то їхнє походження з’ясовується... Схоже, це працювала авіація, але не на території району", - пояснив посадовець.

Раніше Арестович розповів, чому Росії "життєво необхідно" захопити Україну.

Нагадаємо, в Уманському районі 8 серпня збили ракету окупантів. ЇЇ уламки пошкодили цивільну інфраструктуру, є поранені.

Крім того, сьогодні вранці під час тривоги ППО збила крилату ракету і над Одещиною. Її росіяни запустили з підводного човна.

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