Власти Кременчуга прокомментировали звуки взрывов, которые слышали в городе и районе

Вечером 7 августа в Кременчуге Полтавской области сообщалось о звуках взрывов.

Несмотря на звуки, подобные взрывам, в Кременчуге прилеты не зафиксированы.

Об этом заявил начальник Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник на брифинге.

По его словам, за сутки враг, к счастью, не нанес ракетных ударов по территории района.

"Прилеты не зафиксированы... Что касается звуков, похожих на звуки взрывов, которые вчера слышали в городе и районе, то их происхождение выясняется... Похоже, это работала авиация, но не на территории района", — пояснил чиновник.

Ранее Арестович рассказал, почему России "жизненно необходимо" захватить Украину.

Напомним, в Уманском районе 8 августа сбили ракету оккупантов. Ее обломки повредили гражданскую инфраструктуру, есть раненные.

Кроме того, сегодня утром во время тревоги ПВО сбило крылатую ракету и над Одесской областью. Ее россияне запустили с подлодки.

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