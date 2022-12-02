На Харківщині синоптики обіцяють до -12°C: коли очікувати морозів

Вже від понеділка стане холодніше.

Харківські синоптики прогнозують, що від понеділка, 5 грудня, температура у місті та області може сягнути 12 градусів морозу.

Про це "Суспільне Харків" повідомив синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кібальчич.

Вихідними на Харківщині прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер у суботу та неділю може сягати 14 м/с.

3 грудня температура повітря: вночі 2 — 7° морозу, вдень від 4 градсів морозу до 1градуса тепла

температура повітря: вночі 2 — 7° морозу, вдень від 4 градсів морозу до 1градуса тепла 4 грудня температура повітря: вночі 5 — 10 градусів морозу, вдень до 6 градусів морозу.

Від понеділка синоптики прогнозують похолодання без опадів.

5 грудня: мінлива хмарність. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря: вночі 7-12 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу

мінлива хмарність. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря: вночі 7-12 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу 6 грудня: мінлива хмарність. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря: вночі 7 - 12° морозу, вдень 2-7 градусів морозу.

Раніше народний синоптик Станіслав Щедрін повідомив, що грудень буде традиційно найтеплішим місяцем цієї зими.

Керівник відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру" Владислав Білик також прогнозує, що грудень буде найтеплішим місяцем нинішньої зими.

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