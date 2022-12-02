На тлі COVID-протестів Китай збирається послабити карантин - Reuters

У Китаї через масштабні COVID-протести, що охопили країну, збираються найближчими днями послабити обмежувальні заходи, карантинні протоколи та скорочення масового тестування.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Зазначаєься, що заходи також будуть включати скорочення використаннярегулярних тестів на нуклеїнові кислоти, що дозволяють ізолювати громадян із позитивним тестом на коронавiрус, а також близькі контакти вдома за певних умов. Перед цим цілі спільноти відправляли на карантин на тижні навіть після одного «позитивного» випадку.

До слова, китайські органи охорони здоров'я, оголошуючи про ослаблення карантину у своїх районах, не згадали протестів, що стали найбільшою громадянською непокорою в країн за останні роки.

Протести спалахнули, коли економіка країни вступає в нову еру набагато повільнішого зростання, ніж за останні десятиліття. Менш ніж через 24 години після запеклих протестів у Гуанчжоу влада щонайменше семи районів великого виробничого центру заявила, що знімає тимчасові обмеження. Зокрема, це дозволить знову відкрити школи, ресторани та підприємства, включаючи кінотеатри.

Після цього, 1 грудня, віцепрем'єрка Сунь Чуньлань заявила, що варіант коронавірусу Omicron слабшає у своїй здатності викликати захворювання. Мовляв, саме це дозволяє Китаю покращити профілактичні заходи.

Нагадаємо, розширення карантину через COVID-19 у Китаї обернулося небувалими протестами в західному регіоні Сіньцзян і в столиці країни Пекіні. Поштовхом до народного гніву стала смертельна пожежа у багатоповерхівці столиці Сіньцзяна місті Урумчі, внаслідок якої загинуло 10 людей. Після трагічного випадку в соцмережах припустили, що мешканці не змогли вчасно втекти, оскільки будівля була частково зачинена.

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