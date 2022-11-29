Вибухи прогриміли в Курській області РФ (відео)

В регіоні після "бавовни" виникли проблеми зі світлом.

В Курській області Росії пролунали звуки вибухів ввечері 29 листопада і виникли проблеми з електроенергією.

Про це повідомляють бєлгородський та курський місцеві пабліки.

"У Суджі та Коренівському районі сусідньої Курської області голосно. Також повідомляють про проблеми зі світлом", – йдеться в одному з повідомлень.

Згодом російські засоби масової пропаганди з посиланням на губернатора повідомили, що в Курській області зафіксоване влучання по об'єкту енергопостачання. Частково знеструмлено два райони. Щодо постраждалих інформації немає.

Нагадаємо, в Курській області, як і в Бєлгородській, періодично стаються різноманітні інциденти. Так, у вересні в районі аеропорту в Курську було чутно звуки вибухів.

У жовтні в селищі Тьоткіно Курської області сталася "бавовна" на електричній підстанції, де загорівся трансформатор.

Окрім того, в жовтні місцевий губернатор Роман Старовойт заявив, що в Курській області почали встановлювати посилені лінії оборони.

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