Взрывы прогремели в Курской области РФ (видео)

В регионе после "хлопка" возникли проблемы со светом.

В Курской области России раздались звуки взрывов вечером 29 ноября и возникли проблемы с электроэнергией.

Об этом сообщают белгородский и курский местные паблики.

"В Судже и Кореневском районе соседней Курской области громко. Также сообщают о проблемах со светом", – говорится в одном из сообщений.

Позже российские средства массовой пропаганды со ссылкой на губернатора сообщили, что в Курской области зафиксировано попадание по объекту энергоснабжения. Частично обесточены два района. По поводу пострадавших информации нет.

Напомним, в Курской области, как и в Белгородской, периодически происходят всевозможные инциденты. Так, в сентябре в районе аэропорта в Курске были слышны звуки взрывов.

В октябре в поселке Теткино Курской области произошел "хлопок" на электрической подстанции, где загорелся трансформатор.

Кроме того, в октябре местный губернатор Роман Старовойт заявил, что в Курской области начали устанавливать усиленные линии обороны.

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