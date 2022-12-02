На фоне протестов COVID Китай собирается ослабить карантин — Reuters

В Китае из-за масштабных COVID-протестов, охвативших страну, собираются в ближайшие дни ослабить ограничительные меры, карантинные протоколы и сокращение массового тестирования.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что мероприятия также будут включать сокращение использования регулярных тестов на нуклеиновые кислоты, позволяющие изолировать граждан с положительным тестом на коронавирус, а также близкие контакты дома при определенных условиях. Перед этим целые сообщества отправляли на карантин в неделю даже после одного «положительного» случая.

К слову, китайские органы здравоохранения, объявляя об ослаблении карантина в своих районах, не упомянули протестов, ставших самым большим гражданским неповиновением у стран за последние годы.

Протесты вспыхнули, когда экономика страны вступает в новую эру гораздо более медленного роста, чем за последние десятилетия. Менее чем через 24 часа после ожесточенных протестов в Гуанчжоу власти по меньшей мере семи районов крупного производственного центра заявили, что снимают временные ограничения. В частности, это позволит снова открыть школы, рестораны и предприятия, включая кинотеатры.

После этого, 1 декабря, вице-премьер Сунь Чуньлань заявила, что вариант коронавируса Omicron слабеет в своей способности вызывать заболевание. Мол, именно это позволяет Китаю улучшить профилактические меры.

Напомним, расширение карантина через COVID-19 в Китае обернулось небывалыми протестами в западном регионе Синьцзян и столице страны Пекине. Толчком к народному гневу стал смертельный пожар в многоэтажке столицы Синьцзяна в городе Урумчи, в результате которого погибли 10 человек. После трагического случая в соцсетях предположили, что жильцы не смогли вовремя скрыться, поскольку здание было частично закрыто.

Читайте также: