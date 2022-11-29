Впервые за 38 лет: на Гавайях начал извергаться крупнейший в мире вулкан (видео)

Извержение вулкана началось после 38 лет затишья.

В американском тихоокеанском штате Гавайи в воскресенье, 27 ноября, началось извержение крупнейшего активного вулкана в мире Мауна-Лоа, впервые с 1984 года.

Об этом пишет CNN.

"Самый большой в мире действующий вулкан в понедельник выбросил некоторое количество пепла и лавы. Власти предупредили жителей Большого острова Гавайев, чтобы они готовились к возможному большему извержению", — говорится в сообщении.

Мауна Лоа, большой volcano на планете, путешествуете теперь на Большом Islandе из Hawaii после дождя для 38 лет. Follow along to see footage captured by our team pic.twitter.com/6busmUpXJr — Paradise Helicopters (@Paradisecopters) November 29, 2022

Управление туризма Гавайев утверждает, что извержение не угрожает населенным пунктам или рейсам на остров. Однако в Национальной метеорологической службе людям с респираторными заболеваниями посоветовали оставаться дома, а тем, кто все-таки захочет выйти на улицу – закрывать рот и нос маской или тканью.

⚡FLASH — Le plus gran volcan actif du monde, le #MaunaLoa, a commencé à entrer en #éruption à Hawaï pour la première fois depuis 1984. pic.twitter.com/4nBq6SgXaZ — Neodia (@NeodiaFr) November 28, 2022

Потоки лавы сосредоточены в районе вершины и не угрожают населенным пунктам, расположенным ниже по склону.

Тем не менее, метеорологи предупредили, что выпадение пепла может повредить транспортные средства, здания и растения, загрязнить источники воды, нарушить работу канализационных и электрических систем.

World's largest volcano erupts в Hawaii.



World's largest active volcano burst in life for first time in 40 years, spewing lava and hot ash Monday в spectacular display of nature's fury по Mauna Loa в Hawaii https://t.co/VYhqoFTvX8 pic.twitter. — AFP News Agency (@AFP) November 29, 2022

Вулкан Мауна-Лоа

Мауна-Лоа – один из пяти вулканов, которые образуют Гавайские острова в штате Гавайи в Тихом океане, его высота 4169 метров.

Последнее извержение Мауна-Лоа происходило с 24 марта 1984 года по 15 апреля 1984 года.

Мауна-Лоа – второй по объему из всех вулканов на Земле и самый большой по объему активный вулкан.

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