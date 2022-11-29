Швеция предоставит Украине 500 миллионов крон военной помощи — Reuters

Швеция предоставит Украине помощь в противостоянии российской агрессии. Речь идет о 500 млн. крон.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила в понедельник, что Швеция предоставит еще 500 миллионов крон (46,75 миллиона долларов) военной помощи Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения России.

После встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Андерссон сказала журналистам, что правительство страны предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере 1 миллиарда крон как военной, так и гражданской.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Швецию предоставить стране такое оружие, как гаубицы и снаряды.

"Пока идет война, мы будем просить больше оружия. Каждый евро, каждая пуля, каждый снаряд имеет значение", — сказал Кулеба журналистам.

Премьер-министр Швеции не предоставила подробностей военного пакета, но сказала, что он будет подобен предварительной помощи, включавшей противотанковое оружие, средства индивидуальной защиты и оборудование для разминирования.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину, пока будет продолжаться война", – сказала Магдалена Андерссон.

Гражданская часть пакета будет включать закупки украинской пшеницы, которая будет передана странам, испытывающим недостаток продовольствия, и будет способствовать развитию экономики Украины.

Помощь Украине за последнюю неделю:

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 29 ноября объявит новый пакет помощи Украине для возобновления энергетического сектора Украины на фоне российских обстрелов.

В Великобритании подтвердили предоставление украинской армии ракет Brimstone – усовершенствованную модель ракеты с лазерной наводкой, дальность полета которой вдвое превышает предыдущий вариант, который был поставлен около полугода назад.

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли большегрузные тягачи и автомобили для пограничников.

Правительство Бельгии утвердило новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли 10 подводных беспилотников и две мобильные лаборатории.

" Укрэнерго" получит 372 млн евро на ремонт поврежденных российскими ракетами энергообъектов. Денежные средства выделяют Европейский банк реконструкции и развития и Нидерланды.

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