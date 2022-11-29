Швеция предоставит Украине 500 миллионов крон военной помощи — Reuters

Премьер-министр Швеции объявила о дальнейшем пакете военной помощи Украине.
Швеция предоставит Украине помощь в противостоянии российской агрессии. Речь идет о 500 млн. крон.
Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила в понедельник, что Швеция предоставит еще 500 миллионов крон (46,75 миллиона долларов) военной помощи Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения России.
После встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Андерссон сказала журналистам, что правительство страны предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере 1 миллиарда крон как военной, так и гражданской.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Швецию предоставить стране такое оружие, как гаубицы и снаряды.
"Пока идет война, мы будем просить больше оружия. Каждый евро, каждая пуля, каждый снаряд имеет значение", — сказал Кулеба журналистам.
Премьер-министр Швеции не предоставила подробностей военного пакета, но сказала, что он будет подобен предварительной помощи, включавшей противотанковое оружие, средства индивидуальной защиты и оборудование для разминирования.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину, пока будет продолжаться война", – сказала Магдалена Андерссон.
Гражданская часть пакета будет включать закупки украинской пшеницы, которая будет передана странам, испытывающим недостаток продовольствия, и будет способствовать развитию экономики Украины.
Помощь Украине за последнюю неделю:
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 29 ноября объявит новый пакет помощи Украине для возобновления энергетического сектора Украины на фоне российских обстрелов.
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Правительство Бельгии утвердило новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли 10 подводных беспилотников и две мобильные лаборатории.
" Укрэнерго" получит 372 млн евро на ремонт поврежденных российскими ракетами энергообъектов. Денежные средства выделяют Европейский банк реконструкции и развития и Нидерланды.
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