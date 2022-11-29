Оккупантам на фронт передадут дроны россиян, ремонтировать которые обяжут детей: детали

В российском городе Барнаула в Алтайском крае на юге Западной Сибири школьники будут чинить поврежденные дроны для своих военных, которых Путин бросил уничтожать Украину и убивать мирных людей.

Об этом пишет местное издание "Новости Алтая".

По данным росСМИ, заняться восстановлением поврежденных квадрокоптеров и отправкой их на фронт планирует школа №53 города Барнаула. Это заведение специализируется на углубленном обучении школьников программирования и инженерного образования.

"Учащиеся вместе с педагогами будут их восстанавливать, и с помощью волонтеров будут отправлять на передовую. В будущем планируют даже модифицировать дроны для повышения их надежности и эффективности", — говорится в сообщении.

Кроме того, там добавили, что все россияне могут приносить любые квадрокоптеры в школу по адресу Барнаул, пр. Космонавтов, 23.

Между тем, CNN сообщило, что Иран начинает передавать России чертежи и компоненты для беспилотников после того, как страны достигли соглашения о начале производства ударных беспилотников в РФ.

Ранее украинские военные в Луганской области завоевали новый трофей – 152-мм модернизированную самоходную гаубицу оккупантов.

Напомним, в Белгородской области РФ, граничащей с территорией Украины, составляют уничтоженную и поврежденную технику российских военных. На фотографии можно заметить десятки танков и другой военной бронетехники россиян, которую обезвредили украинские защитники.

Как рассказывалось, убегая из Украины, российские оккупанты воруют все, что так и не так лежит или стоит, включая трусы, комбайны, мультиварки, холодильники, собачьи будки, памятники, музейные экспонаты и даже енотов. Русская армия войдет в историю этой войны еще как армия мародеров. Украинская техника теперь частый гость на российских барахолках. Кто же готов покупать такие трофеи, читайте здесь.

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